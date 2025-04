ROMA (ITALPRESS) – La Città Eterna, la dolce vita, il lusso italiano e le magnifiche antichità romane. In questa straordinaria cornice, Maserati partecipa ad Anantara Concorso Roma 2025, il primo evento automobilistico luxury dedicato alle auto classiche, che si terrà dal 24 al 27 aprile 2025 presso l’Anantara Palazzo Naiadi in Piazza della Repubblica, nel cuore della Capitale.

Maserati è sinonimo del lusso italiano e condivide gli stessi valori di eleganza e stile dell’evento romano: l’Heritage iconico del Brand automobilistico modenese e le prestazioni delle sue vetture spiccano in occasione dell’esclusiva tre giorni di celebrazioni, mettendosi in mostra all’interno del raduno delle auto italiane più rare e prestigiose di tutti i tempi.

Durante questa prima edizione, la casa del Tridente è presente, accompagnata dal programma Maserati Classiche, con alcune vetture sia storiche, sia dell’attuale gamma di serie. Tutti i riflettori sono puntati sulla A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina esposta in un prestigioso stand presso la Casina Valadier nel parco di Villa Borghese, mentre una Maserati GranCabrio Trofeo è on display presso l’Anantara Palazzo Naiadi per sottolineare il DNA Maserati votato allo spirito granturismo.

La A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina, prodotto nel 1954/1955, fu un’evoluzione della A6G.CS (monofaro), vettura da corsa biposto aperta di grande successo. Gli ottimi risultati ottenuti da questo modello portarono lo staff tecnico di Maserati ad una evoluzione. In particolare, si passò ad una nuova testata con due alberi a camme che aumentò notevolmente la potenza del motore a sei cilindri in linea e si rivide, in maniera massiccia, anche la carrozzeria. Nacque così una nuova auto sportiva, ribattezzata poi A6GCS-53, capace di sviluppare una potenza di 170 CV e toccare i 235 Km/h. Basandosi sulla barchetta A6GCS-53, Pininfarina creò una bellissima coupè, presentata poi al Salone di Torino del 1954 sullo stand del carrozziere. La Berlinetta Pininfarina fece da spartiacque tra il mondo delle vetture da corsa e quello delle vetture stradali. Grazie, infatti, ad opportune modifiche per poter adattare la vettura ad un uso più giornaliero andrò a delineare il modello A6G-54, che riproduceva in chiave attuale il tema della vettura di media cilindrata di alte prestazioni.

Anantara Concorso Roma 2025 permette, quindi, di crea una interessante occasione per raccontare le attività del Programma Maserati Classiche. Questo dipartimento, infatti, tutela e promuove la conservazione e l’originalità del patrimonio automobilistico della Casa del Tridente con un servizio di assistenza esclusivo, dedicato a clienti e collezionisti del Marchio, che comprende anche un processo di certificazione di autenticità. La partecipazione di Maserati all’evento romano, non si esaurisce con un focus sul suo passato: una gamma composta dal SUV Maserati Grecale e da Maserati GranCabrio accompagnerà gli ospiti tra il centro dei Roma, Villa Borghese, fino a Castel Gandolfo, con un servizio di courtesy car all’insegna dell’eleganze e delle performance.

Anantara Concorso Roma 2025 è un viaggio nella memoria automobilistica più suggestiva: il programma della manifestazione prevede, tra gli altri appuntamenti, una parata venerdì 25 aprile dei maggiori collezionisti fino a Castel Gandolfo, mentre sabato 26 aprile si apre il grande concorso di eleganza con relativa sfilata delle auto davanti agli occhi della giuria e cena di gala. Domenica 27 aprile, il concorso sarà aperto ai visitatori e culminerà nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione.

