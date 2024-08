ROMA (ITALPRESS) – Nel corso di un evento storico a Laguna Seca, in occasione della prestigiosa Monterey Car Week, Maserati ha consegnato al primo cliente la MCXtrema, la più potente super sportiva del brand dedicata al solo utilizzo in pista. In occasione di questo momento storico, la MCXtrema ha toccato per la prima volta il suolo nordamericano. Prodotta in sole 62 unità a livello mondiale, questa spettacolare vettura in edizione limitata coniuga uno splendido design con un’impareggiabile anima da corsa. Lo speciale appuntamento di Laguna Seca ha ospitato il debutto del motore da corsa V6 3.0L biturbo Nettuno in Nord America, dove ha potuto ruggire e correre in pista per la prima volta. La MCXtrema è stata sottoposta a una serie di collaudi rigorosi, culminati con la consegna del primo esemplare alla fine dell’estate 2024. Dopo la presentazione presso lo stand Maserati a The Quail, A Motorsports Gathering, la consegna è stata impreziosita dalla presenza di Andrea Bertolini, Chief test driver di Maserati, noto per i suoi successi nella classe GT con quattro titoli mondiali a bordo della leggendaria Maserati MC12.

Bertolini ha guidato la MCXtrema nei suoi giri inaugurali sul leggendario circuito di Laguna Seca, sfoggiando le capacità della vettura in compagnia del suo nuovo proprietario, al quale ha poi consegnato ufficialmente le chiavi. Frutto di quattro anni di sviluppo legati alla MC20 e di successivi perfezionamenti del motore, la Maserati MCXtrema eccelle nelle prestazioni su pista. Progettata dal Centro Stile Maserati e 100% made in Italy, fonde bellezza e funzionalità, per un’aerodinamica e una maneggevolezza di livello superiore. Maserati ha pensato di rendere ancora più distintivo l’universo dei possessori di MCXtrema con MCXperience, una customer experience pensata per offrire una serie di servizi riservati. Pevisto inoltre il servizio Concierge, l’accesso a esperienze on-track e l’MCXtrema racing kit disegnato dal Centro Stile Maserati insieme a Sparco.

