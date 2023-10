MODENA (ITALPRESS) – Lo storico stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti a Modena ospiterà, da giovedì 19 ottobre a venerdì 17 novembre, una mostra dedicata ai sessant’anni di Quattroporte, la berlina di lusso nata nel 1963 e ancora oggi testimone di quella categoria di vetture capaci di unire eleganza, comfort superiore e prestazioni, migliore espressione del Dna esclusivo del Tridente. Per l’occasione, Maserati organizzerà dei factory tour – pensati per clienti, turisti, stampa e dipendenti – per far conoscere o ripercorrere la storia di una delle auto più rappresentative del marchio italiano. Diverse aree tematiche racconteranno il viaggio di Quattroporte attraverso le decadi – per sei generazioni la berlina è stata, e continua a essere, ambasciatrice italiana dell’automobilismo d’èlite – mentre una selezione delle Quattroporte più indimenticabili, dalla prima creazione degli anni Sessanta agli esemplari unici, come l’avveniristica versione Zèda o la Quattroporte blindata di rappresentanza utilizzata da Sergio Marchionne, potranno essere ammirate da vicino.

Debuttante al Salone di Torino del 1963, nella sua lunga avventura a cavallo degli anni più significativi del Novecento Quattroporte è stata ogni volta una instancabile testimone del proprio tempo. Amata dagli automobilisti più esigenti, da re e principi, dai designer più talentuosi – che hanno avuto la fortuna e la passione di reinventarla ogni volta – così come dai personaggi del jet set internazionale e dal mondo del cinema, dove la berlina del Tridente è apparsa in memorabili pellicole, fino a diventare inseparabile scorta delle più alte cariche del panorama istituzionale italiano. Quattroporte è Maserati, e la Casa del Tridente ha scelto di celebrare la sua berlina di successo condividendone l’intramontabile fascino e la ricca storia lasciata in eredità al brand, di cui ha segnato il percorso motoristico e stilistico passato, presente e futuro.

Varcati i cancelli della factory modenese, i visitatori potranno ripercorrere la storia dell’ammiraglia di lusso attraverso immagini, storie e approfondimenti, ma soprattutto tuffandosi in un viaggio nel tempo attraverso i modelli più amati e di impatto.

Le Maserati Quattroporte di diversa generazione affolleranno l’area dello showroom e altri angoli dello stabilimento, accompagnando il pubblico alla scoperta dell’affascinante evoluzione della luxury sedan conosciuta in tutto il mondo.

La Quattroporte Zèda sarà inoltre in bella mostra per qualche giorno alla manifestazione Auto Moto D’Epoca, in programma a Bologna dal 26 al 29 ottobre, pronta a catturare gli sguardi di un pubblico di appassionati e cultori di vetture straordinarie.

Le informazioni e le modalità di prenotazione del factory tour – per singoli visitatori e gruppi – organizzati dal lunedì al venerdì presso il quartier generale di Maserati, sono disponibili online al sito https://maseratifactorytour.modenatur.it.

Per le tariffe convenzionate con tour operator è possibile scrivere al seguente indirizzo: [email protected].

