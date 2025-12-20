MASE, al via il programma di finanziamento per le città “a impatto climatico zero”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avvia una nuova iniziativa a sostegno dei territori e delle città italiane impegnate nella Missione europea “100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030”, con l’obiettivo di accompagnare l’attuazione dei “Climate City Contract” e accelerare il percorso verso la neutralità climatica urbana.

Il Programma è rivolto alle nove città italiane selezionate dall’Unione europea – Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino – che hanno ottenuto il riconoscimento del Mission City Label, è che attesta l’allineamento dei rispettivi piani strategici agli obiettivi di neutralità climatica al 2030. “Con questo Programma – dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – rafforziamo il sostegno alle città italiane impegnate nella Missione europea per la neutralità climatica. Le città sono un motore fondamentale della transizione ecologica”.

“Accompagnare l’attuazione dei Climate City Contract significa tradurre gli obiettivi al 2030 in interventi concreti su mobilità sostenibile, efficienza energetica e rinnovabili, in stretto coordinamento con le politiche europee”, conclude Pichetto. Con questo Programma, il ministero conferma dunque il proprio impegno nel rafforzare il coordinamento tra politiche nazionali e iniziative europee, accompagnando i territori nel percorso verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile, in coerenza con le priorità strategiche dell’azione ministeriale per il triennio 2025-2027.

