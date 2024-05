LEON (SPAGNA) (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha inaugurato a Leòn, in Spagna, il suo primo “Full Line Store” in collaborazione con il concessionario Ferreras Comercial Agraria, diventando così il primo punto vendita monomarca nella storia dei 60 anni dell’azienda italiana.

Questa iniziativa segna un importante passo in avanti per il brand, con l’obiettivo di potenziare l’esperienza di acquisto e offrire un supporto diretto agli agricoltori. Il “Full Line Store” permette loro di accedere in modo esclusivo ad una vasta gamma di prodotti per tutte le fasi del ciclo agronomico, alle ultime innovazioni tecnologiche, e di beneficiare di consulenza specializzata e servizi personalizzati.

Il “Full Line Store” introduce un nuovo modello di vendita al dettaglio, offrendo agli agricoltori attrezzature che spaziano dalla lavorazione del terreno alla semina, dalla concimazione alla protezione delle colture, fino alla manutenzione del verde e alla fienagione. Questo approccio risponde alle crescenti esigenze di soluzioni sostenibili e di alta qualità per migliorare la produttività e l’efficienza delle operazioni agricole.

La collaborazione tra Maschio Gaspardo e Ferreras Comercial Agraria è strategica. Ferreras Comercial Agraria infatti, da oggi, si specializza esclusivamente nella vendita dei prodotti Maschio Gaspardo, concentrando l’offerta sulle attrezzature per garantire un servizio altamente specializzato. I fratelli Pablo e Javier Ferreras, con un team di 25 professionisti con elevate qualifiche commerciali e tecniche offrono agli agricoltori la possibilità di ottenere le migliori prestazioni dalle macchine che acquistano, all’interno della loro area di azione che comprende le province di Leòn, Valladolid e Zamora.

Il design del punto vendita è stato studiato e progettato da un team di architetti per essere accogliente e professionale, offrendo spazi dedicati sia all’interno che all’esterno. Dispone di showroom, ambienti adibiti alla formazione e agli incontri e officine, assicurando agli agricoltori un supporto completo e un’esperienza coinvolgente nel mondo di Maschio Gaspardo, grazie anche ad una postazione dedicata alla realtà aumentata che, permette ai visitatori di esplorare virtualmente le ultime novità di prodotto in modo interattivo.

Mirco Maschio, Presidente di Maschio Gaspardo S.p.A., ha dichiarato: “L’apertura del “Full Line Store” a Leòn segna un passo significativo nella nostra visione strategica a lungo termine, consolidando il nostro impegno nel costruire relazioni più strette e dirette non solo con gli agricoltori, ma anche con i nostri rivenditori. La decisione di Ferreras Comercial Agraria di sposare in esclusiva il brand Maschio Gaspardo rappresenta un passo importante nella visione di entrambe le aziende di portare maggior valore agli agricoltori, garantendo accesso diretto a soluzioni innovative e di alta qualità per ogni fase del ciclo agronomico”.

Andrea Maschio, Presidente di Maschio Holding S.p.A., aggiunge: “Il “Full Line Store” offre agli agricoltori un’esperienza di acquisto centrata sulle loro esigenze e arricchita dalla competenza di personale specializzato. Inoltre, consente loro di accedere immediatamente a tutte le nuove tecnologie prodotte da Maschio Gaspardo. Si tratta di un progetto importante che siamo convinti porterà vantaggi alle aziende agricole del territorio”. Luigi De Puppi, Ceo di Maschio Gaspardo S.p.A., commenta: “Questo approccio rappresenta un avanzamento nel percorso di crescita e innovazione nel modello distributivo di Maschio Gaspardo, facilitando un dialogo più diretto con gli agricoltori per comprendere meglio i loro bisogni. Un obiettivo che l’azienda persegue da sempre e che oggi viene potenziato”. Alfonso Egea, Managing Director di Maschio Gaspardo Iberica, aggiunge: “L’apertura di questo store è un chiaro segnale del nostro impegno nel mercato spagnolo, offrendo agli agricoltori locali accesso diretto alle migliori tecnologie del settore”. Pablo Ferreras, socio di Ferreras Comercial Agraria, dichiara: “Siamo entusiasti di ospitare il primo “Full Line Store” di Maschio Gaspardo in Spagna. Questa partnership offre alla comunità agricola locale un accesso senza precedenti a una vasta gamma di soluzioni e servizi, ridefinendo gli standard del settore”. Javier Ferreras, socio di Ferreras Comercial Agraria, sottolinea: “Questo Full Line Store segna un nuovo approccio nel rapporto tra agricoltori, rivenditori e produttori. Siamo qui per offrire ai nostri clienti consulenza, formazione e supporto a 360 gradi, grazie alla nostra stretta collaborazione con Maschio Gaspardo. Noi vediamo in questo modello di collaborazione un motore di progresso per la comunità agricola”.

– foto ufficio stampa Maschio Gaspardo –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]