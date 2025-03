Marzo Donna 2025, a Mestre a teatro con “Una, Nessuna, Centomila!”

VENEZIA (ITALPRESS) – Una serata di musica e teatro, di riflessione e divertimento. Tante sfaccettature, come quelle che compongono le donne, cui lo spettacolo era dedicato. La donna a dieta, la stalker, la moglie dominatrice, la donna violata, la mamma consolatrice. Si tratta di ‘Una, Nessuna, Centomila!’, piece teatrale presentata questa sera al Centro Candiani, in collaborazione con l’Inner Wheel Club di Mestre, nell’ambito di Marzo Donna 2025. Un evento organizzato a favore di Ail Venezia – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, per sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti. Nello specifico per contribuire alle case alloggio per i familiari dei malati.

Alla serata ha preso parte la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, a rappresentare il Comune di Venezia: “E’ doveroso per le istituzioni sostenere e contribuire a momenti di comunità come questo, dai risvolti benefici: il mondo del volontariato è il grande motore di questo Paese” ha detto la presidente. Lo spettacolo è stata una riflessione sulla vita delle donne, che parte dalle parole di famosi autori italiani, come Gaber, Cortellesi, Valeri, Benni e che Elisa Santarossa, cantante, attrice e ballerina, ha rielaborato per scrivere sette monologhi diversi, rappresentativi di altrettante donne, alle prese con i fatti della vita. Con Elisa Santarossa, anche Stefano Gislon alla chitarra.

Una serata che ben si inseriva nel contesto del Marzo Donna: “Un mese impegnativo, 120 appuntamenti, con tutta Venezia coinvolta, dalla terraferma alle isole – ha spiegato Damiano – Eventi che raccontano l’universo femminile, proprio come questo spettacolo, fatto di parti belle e momenti dolorosi. Il Marzo Donna quest’anno conduce anche alla chiusura dei festeggiamenti per i trent’anni del Centro antiviolenza di Venezia, il primo centro pubblico in Italia. Qui abbiamo una grande rete, sono tante le persone coinvolte, che danno una mano. E anche per questo continueremo le battaglie insieme, per le associazioni e a favore delle donne”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).