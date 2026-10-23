La Regione Siciliana approva rendiconto 2025, Schifani “Privilegiate emergenze”

PALERMO (ITALPRESS) - Un avanzo di amministrazione pari a 7,36 miliardi di euro. È questo il dato principale che emerge dal Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025, approvato ieri sera dalla giunta Schifani. "Abbiamo provveduto a privilegiare le emergenze, ma nello stesso tempo abbiamo previsto una cosa importantissima: ripristiniamo i fondi per l'ospedale di Gela" ha detto il presidente della Regione. /gsl (Fonte video: Regione Siciliana)