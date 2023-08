ROMA (ITALPRESS) – “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”. Così Marracash, in una storia su Instagram, in riferimento al litigio di Morgan con il pubblico durante un concerto a Selinunte, nel Trapanese.

Il cantautore, ex leader dei Bluvertigo, durante lo spettacolo aveva tra l’altro detto al pubblico di andare a vedere Marracash e Fedez.

