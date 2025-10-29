Marotta “Vicini alla famiglia della vittima ed a Martinez”

MILANO (ITALPRESS) - "Incidente Martinez? Purtroppo è un fatto grave e delicato, chiaramente siamo vicini alla famiglia della vittima e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, sono situazioni e disgrazie che accadono quotidianamente". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine dell'evento "Road to Milano Cortina 2026 -100 giorni", in merito all'incidente che ha coinvolto il secondo portiere dell'Inter, Joseph Martinez, e che è costato la vita a un uomo. eb/gm/gtr