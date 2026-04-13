Marotta “Malagò è uno dei migliori, il calcio è malato e serve una cura”

MILANO (ITALPRESS) - "Malagò è uno dei migliori degli ultimi anni, soprattutto è l'espressione di 20 club, di 20 società, di 20 presidenti e quindi questo è un consenso. È il primo atto di una situazione che ci deve portare assolutamente a trovare la strada maestra per poter migliorare il nostro calcio da due punti di vista, uno è quello della nobiltà della Nazionale, che rappresenta un patrimonio sociale, l'altro è il momento di fare riforme". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, all'uscita dell'assemblea, in merito alla candidatura di Giovanni Malagò come prossimo presidente della Figc. "Malagò è stato identificato e individuato per il suo profilo - ha proseguito -, è un profilo di un manager sportivo che naviga da tanti anni nel nostro mondo e quindi deve essere interprete, deve essere colui il quale raccoglie le linee guida da parte della Serie A per far sì che si riesca a migliorare il nostro calcio, che in questo momento è un paziente malato che ha bisogno di una cura, di una terapia molto importante", ha concluso. pia/ari/gtr