Marotta “Juve in Champions nel 2021 con simulazione Cuadrado”

MILANO (ITALPRESS) - "Se ho salutato Chiellini? Beh, salutare è il minimo. È stato un mio giocatore, è un dirigente giovane, inesperto, non mi permetto di dargli consigli, ci siamo confrontati, sono dinamiche di spogliatoio, non sta a me giudicare quello che è successo e fare un'analisi". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, in merito all'episodio dell'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus provocata da Alessandro Bastoni. "Volevo solo ricordare un piccolo episodio che guarda caso coincide con un Juventus-Inter del 2021, forse penultima giornata di campionato, sul 2-2, un rigore a favore della Juventus su palese simulazione da parte di Cuadrado, arbitro Calvarese. Successivamente, sia l'arbitro che gli organi tecnici hanno acclarato che si trattava di palese simulazione. Con quella vittoria fatta all'ultimo minuto, la Juventus conseguì la qualificazione della Champions League", ha aggiunto Marotta. pia/mc/gtr