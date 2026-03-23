Marotta “Errori arbitrali? Succedono, ma noi dobbiamo essere più forti”

MILANO (ITALPRESS) - "Io credo che nel corso di un campionato ci siano sempre lamentele da parte di tutte le società. Io non sono qui a lamentarmi, sono qui perché mi avete chiesto voi di parlare e lo faccio perché non ci deve essere niente di non trasparente. A fine anno si equivalgono favori e torti, ma non voglio nascondermi dietro queste cose, non devono essere un alibi per la nostra squadra". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'Assemblea odierna in Lega Calcio Serie A. "Voglio che i nostri tifosi ci siano ancora più vicini, sono stati bravissimi nel corso della stagione e soprattutto i giocatori devono affrontare le partite sapendo che dietro l'angolo ci possa essere un errore arbitrale e che dobbiamo essere più forti anche di questi errori". 7gtr pia/glb