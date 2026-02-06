Marotta “Cerimonia apertura Giochi a San Siro? Orgoglio per lo sport italiano”

MILANO (ITALPRESS) - "Cerimonia d'apertura a San Siro? Sicuramente da uomo di sport è un orgoglio per la città di Milano, per il calcio e per lo sport italiano poter vivere un momento straordinario, che rappresenta il made in Italy, saranno momenti indimenticabili per tutti quelli che seguiranno dal vivo e i centinaia di milioni di spettatori che la vedranno dalla televisione". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, a Casa Italia alla Triennale di Milano, a margine dell'inaugurazione ufficiale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Chivu tedoforo? Rappresenta tantissimi valori, la cultura del lavoro, ha avuto successo in una disciplina difficile, oggi è l'allenatore di una delle squadre tra le più importanti al mondo, è un grande professionista che sa insegnare il gioco del calcio e lo considera una palestra di vita per il futuro", ha concluso. glb/gm/mca2