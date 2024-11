Il Re del Marocco, Mohammed VI ha inviato un messaggio di congratulazioni a Donald Trump in occasione della sua elezione, a Presidente degli Stati Uniti.

In questo messaggio, il Sovrano ha espresso a Trump le sue più sincere congratulazioni per la sua elezione per un nuovo mandato a Presidente degli Stati Uniti nonché i suoi migliori auguri per ogni successo nella sua alta carica e nei suoi sforzi nel servizio del popolo americano, secondo quanto riporta l’agenzia marocchina “Map”.

Mohammed VI ha sottolineato che “la clamorosa vittoria di Trump in queste elezioni è un riconoscimento del suo patriottismo e una conferma del suo continuo impegno nella difesa degli interessi supremi degli Stati Uniti, nostro amico e alleato di lunga data”.

Il Sovrano marocchino ha aggiunto che il Regno del Marocco e gli Stati Uniti “sono uniti da un’alleanza storica e da un partenariato strategico che hanno resistito alla prova del tempo”, aggiungendo che “i valori che abbiamo nella condivisione e i nostri interessi comuni in un’ampia gamma di settori ci hanno permesso di lavorare costantemente insieme per costruire un futuro migliore per la nostra gente, rendendo le nostre relazioni una forza trainante al servizio della pace, della sicurezza e della prosperità in Medio Oriente, Africa e oltre”.

In questo messaggio Mohammed VI e ricorda che durante il precedente mandato di Trump, le relazioni bilaterali hanno raggiunto un livello senza precedenti quando gli Stati Uniti hanno riconosciuto la piena sovranità del Regno del Marocco su tutto il Sahara. Ha sostenuto che “questo atto, per il quale il popolo marocchino sarà per sempre grato, ha costituito una pietra miliare e un momento cruciale, che riflette la vera profondità del nostro rapporto speciale e secolare, che porta con sé la prospettiva di un partenariato strategico ancora più grande e più ampio”.

“Mentre affrontiamo sfide regionali e globali sempre più complesse, il Regno del Marocco sarà, più che mai, un vero amico e fedele alleato degli Stati Uniti”, scrive il Sovrano, ribadendo la sua ferma determinazione a collaborare con Trump per “promuovere ulteriormente i nostri interessi comuni e consolidare la nostra alleanza unica a tutti i livelli di cooperazione”.