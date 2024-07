Il Re del Marocco, Mohammed VI, ha inviato un messaggio al Donald Trump, in cui ha espresso la sua simpatia e solidarietà, in seguito all’attentato di cui è stato vittima ieri il candidato presidenziale durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania.

In questo messaggio, il Re del Marocco ha affermato di essere “scioccato e profondamente rattristato dallo spaventoso tentativo di omicidio perpetrato ieri” durante la manifestazione elettorale a Butler.

Il Sovrano si è detto sollevato nell’apprendere che “siete sani e salvi”, pur esprimendo la sua simpatia e solidarietà in seguito a questo attacco.

In questo messaggio, il Re del Marocco condanna la violenza politica, augurando a Trump “una pronta guarigione affinché possa continuare a servire la sua grande nazione”. “I miei pensieri e le mie preghiere sono con lei, signor Presidente, con la sua famiglia e con le vittime innocenti di questo atto deplorevole”, conclude il messaggio.