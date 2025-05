ROMA (ITALPRESS) – SACE, il Gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato un accordo per il finanziamento di 365 milioni di euro erogato da BNP Paribas e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) e destinato alla marocchina OCP, Office Cherifien des Phosphates, leader della produzione mondiale di fosfato e acido fosforico ed è il terzo player a livello mondiale di fertilizzanti.

L’OCP è il principale esportatore mondiale di fosfato e il Marocco detiene circa il 70% delle riserve mondiali conosciute. Si tratta di una opportunità per le imprese italiane connesse ai settori che saranno coinvolti nei progetti del buyer estero. Il finanziamento con garanzia Push Strategy di SACE mira a sostenere le opportunità di export delle aziende italiane in settori strategici per il Piano Mattei in Africa come quello delle tecnologie green, ma anche componentistica meccanica e idraulica.

La Push Strategy di SACE offre alle aziende italiane un passaporto per i mercati internazionali, garantendo finanziamenti a controparti estere che si impegnano ad aumentare gli acquisti di beni e servizi dall’Italia. Il Business Matching, elemento chiave della strategia organizzato in collaborazione con i principali attori del Sistema Paese, facilita incontri mirati tra aziende italiane e controparti estere, favorendo nuove connessioni di business.

Il Gruppo OCP fornisce gli elementi essenziali per la fertilità del suolo e la crescita delle piante. Con oltre un secolo di esperienza e un fatturato superiore ai 9 miliardi di dollari nel 2024, il Gruppo OCP è il leader mondiale nelle soluzioni per la nutrizione delle piante e nei fertilizzanti a base di fosfati. Con sede in Marocco e presente nei cinque continenti, il Gruppo OCP conta oltre 17mila dipendenti e collabora con più di 350 clienti in tutto il mondo. Recentemente, il Gruppo ha lanciato una strategia di investimenti green, dedicata all’aumento della produzione di fertilizzanti e agli investimenti nelle energie rinnovabili.

La strategia prevede un investimento complessivo di circa 13 miliardi di dollari nel periodo 2023-2027, che consentirà al Gruppo di utilizzare il 100% di acqua non convenzionale già dall’inizio del 2025, il 100% di energia pulita entro il 2027 e di raggiungere la completa neutralità carbonica entro il 2040, aumentando al contempo la produzione di fertilizzanti green.

“L’accordo tra SACE e OCP rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei legami tra l’eccellenza industriale italiana e uno dei principali attori economici del Marocco – ha dichiarato Armando Barucco, Ambasciatore d’Italia in Marocco – Questa partnership strategica non solo favorisce una collaborazione economica più profonda, ma crea anche nuove opportunità di business per le imprese italiane in diversi settori, rafforzando una solida base per il commercio e gli investimenti bilaterali”.

“Questa iniziativa conferma il nostro impegno nel promuovere il Made in Italy e sostenere le imprese italiane nei settori chiave delle infrastrutture, dell’energia rinnovabile e dei macchinari – ha affermato Michal Ron, Chief International Officer di SACE -. Inoltre, rafforza i nostri legami commerciali con l’Africa, in linea con il Piano Mattei. La Push Strategy si dimostra uno strumento fondamentale per creare nuove opportunità di export per le PMI italiane e per consolidare le relazioni con importanti buyer internazionali”.

“Questo importante accordo di finanziamento verde con SACE è una prova concreta dell’impegno costante del Gruppo OCP verso la sostenibilità e l’innovazione – ha detto Karim Lotfi Senhadji, Direttore Finanziario di OCP -. Attraverso questa linea di credito, acceleriamo la nostra transizione verso un’energia 100% pulita e l’uso di acqua non convenzionale, rafforzando la nostra leadership nelle soluzioni sostenibili per la nutrizione delle piante. Questa partnership non solo rafforza la nostra strategia finanziaria, ma favorisce anche una collaborazione più profonda, aprendo nuove opportunità di crescita sostenibile sia in Marocco che in Italia”.

“Questa operazione di rilevanza strategica con OCP, in partnership con SACE – ha dichiarato Abdelmajid Fassi Fihri, Responsabile di CIB Africa presso BNP Paribas e CEO della Sede Regionale BNP Paribas nella Casablanca Finance City -, è stata una grande opportunità per valorizzare l’expertise dei nostri team Corporate and Institutional Banking a Casablanca, Milano e Parigi, al fine di offrire un finanziamento strutturato transfrontaliero all’avanguardia, a sostegno dell’ambiziosa traiettoria sostenibile del Regno”.

“OCP ci ha affidato il compito di strutturare questo finanziamento, che servirà a sostenere i loro piani strategici di investimenti in conto capitale, a conferma dei solidi legami costruiti nel tempo tra OCP e Crédit Agricole CIB – ha spiegato André Gazal, Global Head of ECA & Multilateral Financing Solutions di Crédit Agricole CIB –. È stata ottenuta la certificazione Green Loan, che sottolinea l’impegno di OCP per uno sviluppo sostenibile delle proprie attività. L’utilizzo del programma Push di SACE consente a mutuatari innovativi di accedere a nuove fonti di finanziamento a lungo termine. Un accordo vantaggioso per il Marocco e per l’Italia, e un modello da seguire per i mutuatari africani più solidi”.

-Foto ufficio stampa Sace-

(ITALPRESS).