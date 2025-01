RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il complesso portuale di Tanger Med si conferma leader regionale, africano e internazionale, stabilendo un nuovo record con oltre 10,24 milioni di container TEU movimentati nel 2024, pari a un incremento del 18,8% rispetto al 2023. Questo risultato consolida il ruolo strategico del porto come hub fondamentale nei traffici commerciali globali, collegando Europa, Africa e Asia, come riporta l’agenzia MAP.

Secondo l’Autorità Portuale di Tanger Med (TMPA), il risultato è stato reso possibile grazie alla continua ottimizzazione degli scali marittimi, all’introduzione di nuove attrezzature e al potenziamento degli impianti, che hanno migliorato l’efficienza operativa e ridotto i tempi di attesa. Complessivamente, il porto ha movimentato 142 milioni di tonnellate di merci nel 2024, registrando una crescita del 16,2% rispetto all’anno precedente.

Tanger Med si distingue come snodo cruciale per il traffico ro-ro e il settore automotive. Nel 2024, sono stati movimentati 516.842 camion TIR, con un incremento dell’8,1%, trainato dalla crescita dei prodotti industriali (+6,8%) e agroalimentari (+7,2%). Sul fronte dei veicoli, il porto ha gestito 600.872 unità (+4%), tra cui 368.843 esportate dagli stabilimenti Renault di Melloussa e Somaca di Casablanca e 170.519 dallo stabilimento Stellantis di Kenitra.

L’importanza strategica del porto è evidenziata anche dai 17.479 approdi marittimi registrati nel 2024 (+3,42%), inclusi 1.217 mega-navi di oltre 290 metri (+13,7%). Questi numeri rafforzano la posizione di Tanger Med come punto di riferimento per le rotte commerciali internazionali, capace di rispondere alle crescenti esigenze del commercio marittimo globale.

Anche l’attività passeggeri ha registrato una notevole ripresa, con 3.047.387 viaggiatori transitati nel 2024 (+13%). La campagna “Marhaba 2024” è stata gestita in condizioni ottimali, confermando il ruolo del porto come importante collegamento tra Africa ed Europa.

Nel settore delle rinfuse solide, il traffico è rimasto stabile con 584.945 tonnellate movimentate (+1%), mentre il traffico di idrocarburi ha subito una contrazione significativa (-22%), attestandosi a 7,64 milioni di tonnellate. Questo calo è dovuto al trasferimento di una parte delle importazioni verso nuovi impianti di stoccaggio inaugurati in altri porti marocchini.

