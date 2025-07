Malta, allarme sanitario per la diffusione di bustine di nicotina non autorizzate

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno espresso preoccupazione per la crescente diffusione delle bustine di nicotina, un prodotto nuovo e non regolamentato che sta rapidamente guadagnando popolarità, in particolare tra i giovani.

La Sovrintendenza alla Sanità Pubblica, citando l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha descritto le bustine come “di alta assuefazione, tossiche in modo acuto e potenzialmente un punto d’ingresso al consumo di tabacco”.

Il confezionamento e il marketing – caratterizzati da colori vivaci, aromi accattivanti e design alla moda – sono considerati volutamente rivolti a bambini e adolescenti. Queste bustine, che non contengono tabacco ma rilasciano nicotina direttamente attraverso le gengive, sfuggono alla normativa vigente sui prodotti del tabacco. A differenza dello snus, un prodotto di tabacco senza fumo vietato, le bustine di nicotina sono legali in modo automatico, poiché non rientrano nelle leggi esistenti. Francia e Paesi Bassi hanno già vietato la vendita delle bustine di nicotina, citando preoccupazioni simili per la salute pubblica. La questione sarà affrontata nella prossima Strategia per il Controllo del Tabacco 2025-2030 di Malta, che non è ancora stata annunciata.

