ROMA (ITALPRESS/MNA) – Il Marocco investirà 15 miliardi di dirham (circa 1,55 miliardi di dollari) per la costruzione di un nuovo terminal presso l’aeroporto di Casablanca, il più grande del Paese, con l’obiettivo di triplicare il numero di passeggeri entro il 2030, anno in cui co-ospiterà la Coppa del Mondo di calcio insieme a Spagna e Portogallo. Lo ha annunciato l’Office National des Aéroports (Onda) in un comunicato ripreso anche dalla stampa locale.

Il nuovo terminal sarà progettato come un hub continentale e sarà collegato alla futura rete ferroviaria ad alta velocità tra Kenitra e Marrakech, un progetto già precedentemente annunciato dalle autorità marocchine. L’espansione dell’aeroporto di Casablanca rientra in un piano più ampio volto a raddoppiare la capacità aeroportuale nazionale, che passerà da 39 a 78 milioni di passeggeri all’anno per far fronte all’aumento previsto del traffico aereo nei prossimi anni.

Secondo Onda, lo scalo di Casablanca sarà in grado di accogliere 35 milioni di passeggeri entro il 2029, rispetto ai 10,5 milioni attuali. Il Marocco ha registrato un record di 17,4 milioni di visitatori nel 2023, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, e punta ad attrarre 26 milioni di turisti entro il 2030. Anche la compagnia di bandiera Royal Air Maroc (Ram) prevede di espandere in modo significativo la propria flotta, con l’obiettivo di quadruplicarla fino a 200 aerei entro il 2037, rafforzando la posizione del Marocco come snodo strategico tra Europa, Africa e Medio Oriente.

