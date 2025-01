ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno elogiato la leadership del re Mohammed VI del Marocco nel promuovere la pace e la sicurezza regionale e internazionale.

Al termine di un colloquio telefonico fra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo marocchino Nasser Bourita, Rubio ha sottolineato l’importanza del partenariato strategico marocchino-americano a favore della pace regionale e internazionale e sicurezza, accogliendo con favore la leadership del re del Marocco in questo contesto. Le discussioni tra le due parti – come sottolinea l’ambasciata del Marocco, citando una nota della portavoce del segretario Usa, Tammy Bruce – si sono concentrate anche sull’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, sul rilascio degli ostaggi e sulla leadership del Marocco nella fornitura di aiuti umanitari ai palestinesi.

Il capo della diplomazia americana ha anche espresso il desiderio degli Stati Uniti di intensificare la cooperazione con il Marocco per promuovere gli interessi comuni nella regione e porre fine ai conflitti, in particolare nel quadro degli Accordi di Abramo. Rubio e Bourita hanno anche insistito sull’importanza di rafforzare il commercio e gli investimenti tra i due Paesi a beneficio di entrambi i popoli.

