Il Marocco conquista l’Italia, è il miglior partner turistico del 2025

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco è la destinazione dell’anno per il turismo italiano. Durante la convention annuale del principale network distributivo del turismo italiano, il Welcome Travel Group, tenuta a Casablanca il 5 e 6 aprile, il Regno nordafricano è stato premiato come Migliore destinazione turistica partner 2025.

Un riconoscimento importante, assegnato davanti a 1.500 professionisti del settore tra agenzie di viaggio, tour operator, compagnie aeree e media italiani. A ritirarlo, il direttore generale dell’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco, Achraf Fayda. Il premio celebra l’efficacia della strategia messa in campo dall’Onmt per rendere il Paese sempre più attrattivo per i viaggiatori italiani, puntando su esperienze di qualità, promozione mirata e una forte presenza nei segmenti leisure e Mice.

La scelta di Casablanca per ospitare la convention non è casuale, spiegano dalla platea. E’ un segnale chiaro di fiducia e di apertura a nuove collaborazioni. L’obiettivo? Far entrare definitivamente il Marocco nei cataloghi dei principali tour operator italiani che ancora lo ignorano. Welcome Travel Group, controllato da Alpitour World e Costa Crociere, rappresenta il 44% del mercato italiano con quasi 2.500 agenzie affiliate. E quando premia, lo fa con cognizione di causa.

