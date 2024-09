RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Secondo il Ministero degli Interni marocchino, dall’inizio del 2024 sono stati bloccati complessivamente 45.015 tentativi di emigrazione irregolare, grazie alla resilienza dei sistemi di sorveglianza delle frontiere e delle coste. In base ai dati delle autorità di Rabat, nel mese di agosto scorso sono stati bloccati nel dettaglio 11.323

tentativi nella prefettura di Mdiq (vicino alla città di Ceuta) e 3.325 tentativi falliti nella provincia di Nador (vicino alla città di Melilla), coinvolgendo diverse nazionalità.

Allo stesso modo, i servizi di sicurezza hanno smantellato 177 reti criminali attive nel traffico di migranti, mentre 10.589 migranti sono stati salvati in mare e hanno potuto beneficiare di sostegno in termini di assistenza, sostegno medico, alloggio e orientamento, nell’ambito della gestione delle frontiere.

Inoltre, nel 2024 il Marocco dovrà ancora far fronte a una crescente pressione migratoria, conseguenza diretta dell’instabilità prevalente nella regione del Sahel e della permeabilità dei confini. Una situazione aggravata dal cinico sfruttamento da parte delle reti criminali del traffico di migranti.

In questo contesto, le autorità di Rabat chiamano alla necessità di un coordinamento continuo tra tutti i paesi partner per fare fronte al fenomeno della migrazione irregolare.

