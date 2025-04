Marocco, aumenta la capacità aeroportuale in vista dei Mondiali di calcio 2030

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dei trasporti marocchino, Abdessamad Kayouh, ha annunciato l’adozione di un programma volto ad aumentare la capacità degli aeroporti marocchini da 30 a 80 milioni di passeggeri entro il 2030.

Qayouh ha affermato che è stato approvato un programma di investimenti per completare diversi progetti di ampliamento e modernizzazione degli aeroporti nelle città che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2030, nell’ambito della strategia “Aeroporti 2030” dell’Ufficio nazionale degli aeroporti. Ha aggiunto: “Oggi ci troviamo di fronte a sfide importanti, in particolare i preparativi per la Coppa del Mondo del 2030, per sostenere la crescita del trasporto aereo, migliorare la qualità dei servizi, soddisfare le aspettative dei visitatori e accrescere la competitività del Marocco come destinazione”, secondo l’agenzia di stampa Map.

Il ministro ha confermato che è stato elaborato un piano per far diventare la Royal Air Maroc una compagnia aerea nazionale attraverso un contratto di programma con lo Stato, volto ad aumentare la flotta di aeromobili da 50 a 200 entro il 2037. Ha sottolineato il progetto di collegamento dell’aeroporto di Casablanca alla linea ferroviaria ad alta velocità mediante la costruzione di una nuova stazione ferroviaria conforme alle specifiche e agli standard internazionali, che fungerà da punto di incontro per tutti i mezzi di trasporto.

-Foto IPA Agency-

