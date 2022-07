CANAZEI (ITALPRESS) – “Il Veneto sta pagando una situazione pesante, abbiamo 3 vittime identificate, 7 dispersi o persone di cui non abbiamo notizie. E’ una situazione che non pensavamo di dover affrontare, abbiamo partecipato alle ricerche, mandando uomini, elicotteri, stiamo contribuendo alle cure. Spero che i numeri si fermino qui, so che è difficile da confermare, ma lo spero”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, da Canazei ringraziando i soccorritori per il loro lavoro in quanto “lo scenario dove stanno lavorando è altamente pericoloso”.

– Foto Agenziafotogramma –

(ITALPRESS).

