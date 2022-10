Dopo il successo degli anni precedenti, B2Big Live si rinnova per la quarta edizione, dal titolo“Turbolence, quando il mercato è in turbolenza metti il turbo col marketing”, a Bologna il 21 e il 22 ottobre, con il Patrocinio del Club del Marketing e della Comunicazione, (clubmc.it) associazione che vanta 43.000 manager e imprenditori di aziende e agenzie del comparto mar-com. Il palinsesto dell’evento si arricchisce di contenuti e tecniche di marketing B2B fondamentali per restare competitivi oggi e verranno dati alle PMI tutti gli strumenti necessari a cogliere le opportunità che proprio il marketing è in grado di generare. L’Auditorium del Savoia Hotel Regency di Bologna accoglierà imprenditori e manager di tutta Italia, trasformando i due giorni di evento in un’occasione di formazione ma anche di condivisione e scambio professionale. Le tematiche trattate saranno legate al marketing e al fare impresa, e verranno condivise le più aggiornate – e testate -strategie di vendita che funzionano in tutti i settori B2B, anche i più competitivi. Tra gli speaker ci saranno i fondatori di B2Big, Andrea Zucca, esperto di marketing strategico e vendite, e Nevio Zucca, specializzato in marketing operativo per le PMI, oltre a Walter Klinkon, lo “stregone” della comunicazione aziendale e del personal branding, Fabrizio Gherlani, head hunter e formatore, Greta Morelli, copywriter a risposta diretta B2B specialist e Giacomo Jack Sintini, ex pallavolista italiano campione del mondo. Sarà presente in qualità di testimonial il Presidente Nazionale del Clubmc.it Danilo Arlenghi, accompagnato dal Segretario Generale del Clubmc, il giornalista Biagio Maimone. Sul palco non mancheranno altre figure autorevoli del calibro di Giacomo Jack Sintini, ex pallavolista italiano campione del mondo, Andrea Devicenzi, performance coach e atleta paralimpico appassionato di avventure al limite. “Nuovi contenuti e nuovi ospiti per un evento diverso da tutti gli altri – le parole di Andrea Zucca – abbiamo voluto creare qualcosa di unico e specifico per aiutare le PMI italiane ad affrontare gli ostacoli legati a questo momento storico particolare. Alzeremo ancora una volta l’asticella ,per portare le imprese che ci seguono a superare la turbolenza dei mercati. Non è tempo di restare a guardare, ma è il momento giusto per crescere, grazie al marketing. Questi due giorni vogliono essere una guida pratica che nasce dalla condivisione di ciò che sappiamo funziona benissimo oggi, avendolo sviluppato e provato in prima persona. Non vediamo l’ora di raccontarvelo”. “Ci sarà poi anche una sorpresa – continua Nevio Zucca -proietteremo il primo cortometraggio sul marketing mai stato realizzato prima, intitolato “Marketing a lm zero” e diretto da Ronnie Roselli, il cui trailer è visibile a questo link https://www.youtube.com/watch?v=TOeJFNs49Ys&t=1s Sarà presente per l’occasione Dennis Fantina, attore e protagonista del cortometraggio Ci è voluto un bel po’ di lavoro ma è la perfetta sintesi di quello che è il nostro obiettivo: diffondere la cultura del marketing per fa conoscere alle imprese le enormi opportunità di crescita che offre”. Per maggiori informazioni www.b2biglive.it

(ITALPRESS).