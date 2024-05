Si è svolto ieri presso gli uffici del ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr un incontro tra il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini, e il ministro Raffaele Fitto, nel corso del quale la Federazione ha presentato una proposta di integrazione mirata degli obiettivi di impiego delle risorse del Pnrr nel nostro Paese. La proposta della Fiaip parte dal presupposto che entro il 2026 dovranno essere impiegate tutte le risorse del Pnrr, di cui ad oggi ne sono stati spesi solo 45 miliardi. Da qui l’opportunità di canalizzare una parte di tali denari nell’affrontare un problema particolarmente sensibile per il settore edilizio-immobiliare e per la categoria degli agenti immobiliari. La proposta consiste nel destinare, vincolandole, una parte delle risorse del Pnrr alla digitalizzazione delle procedure operative pubbliche relative all’accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali al fine di agevolare e velocizzare le verifiche edilizio-urbanistiche favorendo la circolazione regolare degli immobili e la dinamicità virtuosa del mercato immobiliare. Questo a beneficio e tutela della collettività e di chi vi opera professionalmente, oltre a contribuire a ridurre il contenzioso correlato alle frequenti difformità documentali rispetto allo stato reale dell’immobile, evitando, in tal modo, ulteriori costi sociali. Il ministro Fitto si è reso disponibile ad approfondire tecnicamente la proposta condividendone la positiva finalità. “Un incontro pragmatico – ha detto Baccarini – in cui abbiamo posto all’attenzione del ministro una questione, quella del faticoso accesso agli atti, che inficia pesantemente la vitalità virtuosa del mercato immobiliare oltre che la serenità dei cittadini e di noi operatori professionali. Nei prossimi giorni invieremo al dicastero, come espressamente richiestoci, un documento dettagliato contenente la nostra proposta che, come affermato dal ministro, sarà esaminata nel merito con la doverosa attenzione. Il Pnrr – ha concluso – rappresenta una straordinaria opportunità di intervenire in un ambito che, ad oggi, penalizza un mercato importante come quello immobiliare, danneggiando l’attrattività del nostro Paese e, soprattutto, ostacolando un’esigenza sociale trasversale, ovvero, l’accesso regolare alla casa”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Fiaip –

