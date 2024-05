ROMA (ITALPRESS) – Lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, quello già operato dopo l’infortunio in Coppa del Mondo a Il Cairo, lo scorso anno. Asia D’Amato rientrata a Brescia dopo gli Europei di Rimini è stata visitata dal dottor Guido Zattoni presso l’istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza ed è emersa la necessità di un nuovo intervento chirurgico. Lo ha reso noto la Federginnastica con una nota – Sfuma così la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi per l’agente della Polizia di Stato, oro europeo a squadre. L’azzurra di Genova, dopo una nuova indagine diagnostica in programma lunedì prossimo, sarà operata, verosimilmente in Austria, dal dottor Jùrgen Barthofer, primario della Klinik Diakonissen di Linz, che nel 2015 aveva ricostruito il crociato della gemella Alice ed era intervenuto sulla stessa Asia, a maggio del 2023, al rientro dall’Egitto. Una brutta tegola anche per la Brixia di Brescia impegnata a fine maggio nella Final Six di Firenze. “La Federazione – si legge in una nota – darà tutto il suo supporto medico e logistico alla ventunenne delle Fiamme Oro e il movimento ginnico italiano si stringe fin d’ora alla sua piccola fata, olimpica a Tokyo 2021 e regina all around europea a Monaco nel 2022”.

– foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

