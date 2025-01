NAPOLI (ITALPRESS) – Mariti violenti che aggrediscono le mogli. Nelle ultime 24 ore, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato 3 persone per violenza di genere.

A Castello di Cisterna i militari della stazione di Marigliano sono intervenuti in un appartamento. I carabinieri hanno trovato la casa a soqquadro, con all’interno marito e moglie: lui 45 anni, lei 40enne. L’uomo, verosimilmente per motivi di gelosia, avrebbe aggredito la donna prendendola a calci e pugni. La vittima è stata trasferita nell’ospedale di Nola per le cure del caso mentre l’indagato è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Dopo poche ore i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di Sant’Antimo, presso una famiglia già nota agli investigatori. La donna ha denunciato per maltrattamenti il marito che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie. Al polso dell’uomo anche il braccialetto elettronico. Ed è stato proprio il dispositivo a lanciare l’allarme al 112. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il 58enne in casa. Ad aprire la porta la moglie che avrebbe accettato di incontrarlo. L’uomo è stato arrestato.

Ancora un altro intervento dei carabinieri in una casa di Torre del Greco, anche questa volta per una lite in famiglia. Nell’abitazione marito e moglie. Dagli accertamenti è emerso che poco prima i due avevano litigato e lui, 51enne, dapprima l’avrebbe minacciata di morte e poi aggredita. Calci, schiaffi e un pugno dritto all’occhio per la vittima. I militari hanno ricostruito la vicenda facendo emergere le violenze degli ultimi tre mesi, mai denunciate, patite dalla donna da parte del compagno che fa uso di droghe. La vittima è stata trasferita nell’ospedale Maresca mentre l’uomo è stato arrestato.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tengono a ricordare a tutte le vittime di violenza di genere che bisogna denunciare.

