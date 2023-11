MILANO (ITALPRESS) – Parte oggi (16 novembre) da Crema con 6 date già sold out e altre 5 prossime all’esaurimento il “Crooning – the italian tour” di Mario Biondi, che porterà nei teatri italiani un tour unico nel suo genere. Uno show in cui 18 musicisti d’orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione. Il repertorio spazierà dai brani del nuovo album “Crooning Undercover” ai più grandi successi della sua carriera.

E’ uscito il 29 settembre il nuovo album di Mario Biondi “Crooning Undercover” (label Beyond, distribuzione fisica Sony Music Italy, distribuzione digitale The Orchard), con un mix di cover e inediti, impreziositi dalla presenza di tanti amici e protagonisti del jazz italiano e internazionale tra cui Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Francesco Cafiso.

