ROMA (ITALPRESS) – Parte oggi dal Premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano (NA), il tour estivo di Mario Biondi “Crooning Soon – Anteprima estate 2023”, un lungo viaggio prodotto e organizzato da Friends&Partners/Baobab Music and Ethics che, intersecandosi con le date all’estero, porterà l’artista tra luglio e settembre in tutta Italia regalando al pubblico, oltre ai brani più conosciuti e amati, anche alcune anticipazioni del nuovo album in uscita in autunno.

A novembre e dicembre sarà poi la volta dei teatri con un nuovo show.

