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“Marinando”, come imparare a vedere oltre
ROMA (ITALPRESS) - A Rimini l'associazione "Marinando" dà la possibilità ai ragazzi con ogni tipo di disabilità, fisica o mentale di imparare i mestieri del mare, come timonare la barca, attraverso un corso di vela. Tra di loro anche Leo, un ragazzo di 11 anni, ipovedente con la passione per il mare. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, raccontano la sua storia in questo servizio. fsc/gsl