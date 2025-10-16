Marina, Berutti Bergotto “Risultato enorme dal tour Vespucci”

ROMA (ITALPRESS) - "Quest'anno il tour Vespucci è stato uno degli aspetti principali della comunicazione della Marina Militare, ma uno degli aspetti principali della comunicazione anche della Difesa perché ha fatto vedere come è riuscita a far conoscere la nostra nazione in tutti i Continenti. Questo è stato un risultato enorme e ci ha permesso di capire quanto sia importante saper sfruttare le nostre eccellenze". Lo afferma il sottocapo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, in occasione di "Un anno di comunicazione e valorizzazione del brand Marina Militare". "Non ci dobbiamo fermare, dobbiamo sempre cercare di innovarci perché credo che la comunicazione e' sempre più importante se riusciamo a innovarla ogni volta - prosegue -. La sfida nel 2026 è quella di riuscire a presentare un prodotto che non solo sia all'altezza del tour Vespucci, ma lo deve superare da tutti i punti di vista. La comunicazione fa capire a tutti cosa effettivamente fa la Difesa per il Paese".