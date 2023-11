CAGLIARI (ITALPRESS) – Finisce con un pareggio tutto sommato giusto alla Unipol Domus l’anticipo domenicale tra Cagliari e Monza, segnato dalle reti di Dossena nel primo tempo e di Maric nella ripresa, entrambe su azioni da corner (ce ne saranno 21 in tutto a fine gara). Una partita dai due volti quella in terra sarda, ma gradevole. Ranieri schiera Viola dietro al duo Petagna-Luvumbo, Palladino sceglie Mota dal primo minuto. Dopo l’iniziale fase di studio il Cagliari trova il vantaggio al 10′: su corner battuto da Viola, stacca indisturbato Goldaniga, Di Gregorio d’istinto respinge ma sul pallone si avventa Dossena che insacca. Subito il gol, il Monza accusa il colpo: troppo compassati gli uomini di Palladino che soffrono per tutta la prima frazione creando una sola occasione da gol con Birindelli, al minuto 38, bravo Scuffet a mandare in corner. Per il resto è un monologo rossoblù, fondamentali i palloni riconquistati da Makoumbou, bravo Di Gregorio a opporsi ai tentativi di Viola e Hatzidiakos.

Il Monza prova a darsi una scossa e a inizio ripresa Mota colpisce l’incrocio su un tiro sporco da breve distanza. Palladino prova a dare una scossa ai suoi e inserisce Maric e Ciurria per Colombo e Birindelli. Scelte che pagano subito: al 16′ su corner di Kyriakopoulos, Maric stacca più in alto di tutti e trova il primo gol in carriera in Serie A, 1-1. Il Cagliari non riesce a trovare i ritmi asfissianti del primo tempo, Ranieri per questo manda in campo Oristanio, Jankto, Lapadula e Pavoletti. Al 39′ Scuffet si adopera in una parata superlativa su una rasoiata dal limite di Gagliardini. Al 45′ velo di Pavoletti in area, Lapadula si divora il gol e manda alto. In pieno recupero Ciurria coglie la traversa dopo una deviazione. E’ un punto che fa comodo a entrambe ma che in sostanza è un’occasione persa.

