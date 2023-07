VENEZIA (ITALPRESS) – Ultima settimana di programmazione musicale per Marghera Estate in piazza Mercato: dal 18 al 21 luglio sono ancora le tribute band a far cantare e ballare il pubblico che sceglie di passare una serata in compagnia dopo cena organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo eventi. Domani, martedì 18 luglio con gli italiani Everyplay e il loro omaggio ai Coldplay: con performance in tutta Europa, il loro progetto va oltre la musica, per uno show dal forte impatto scenico ed emotivo, che, oltre ai suoni, ripropone in modo fedele luci, colori, abiti e atmosfere della band britannica. Il 19 luglio si torna alla musica tricolore con il Tiziano Ferro Tribute (TFT), una produzione dal taglio teatrale a metà strada tra il musical e il concerto nata da un’idea del cantante Fabrizio Urbani. A supporto, una band di professionisti, ballerini, scenografie, effetti speciali, maxischermi a led, video contributi, costumi, riprese video in diretta, per celebrare la musica di Tiziano Ferro insieme al pubblico.

Il 20 luglio largo agli anni ‘80 con gli italiani Mode Inside e il loro tributo ai Depeche Mode, un viaggio totale nell’universo e nei successi della mitica band di Basildon, dai primi hit di inizio anni ‘80 come Just can’t get enough, Black celebration, Never let me down again fino ai brani della maturità quali Enjoy the silence, Personal Jesus, Soothe my soul. Marghera Estate chiude in bellezza il 21 luglio con l’immancabile omaggio al rocker italiano per eccellenza, Vasco Rossi: i torinesi Blasco Anthology ne ripercorrono con grinta e bravura il repertorio, per una serata piena di energia e di braccia levate al cielo intonando tutti assieme Albachiara, Vita spericolata, Siamo solo noi, Liberi liberi… Dal primo agosto torna in Piazza Mercato anche il consueto appuntamento con Cinema Sotto Le Stelle, in collaborazione con Making Movie. Tutti gli eventi iniziano alle ore 21.00 e sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

