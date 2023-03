MESSINA (ITALPRESS) – Quest’anno ricorrono i 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi e l’isola di Salina è pronta per accogliere la dodicesima edizione di uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi delle Eolie: il Marefestival si svolgerà nel Comune di Malfa da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023. Con l’istituzione del riconoscimento in memoria del grande attore napoletano, consegnato per la prima volta nel 2013 a Maria Grazia Cucinotta, da allora diventata madrina della manifestazione e immancabile presenza ogni anno, il Festival ha ospitato e consegnato il Premio Troisi, nelle passate undici edizioni, a 83 illustri nomi del cinema nazionale e internazionale, da Matt Dillon a Sergio Castellitto, da Miriam Leone a Edoardo Leo, a grandi registi come Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Fausto Brizzi, Roberto Andò e tantissimi altri.

“Motivo di orgoglio perché la kermesse rappresenta un attrattore turistico – spiegano gli organizzatori Massimiliano Cavaleri, direttore artistico, e Patrizia Casale – dato che già adesso si registra il sold out in molte strutture ricettive per quel week end, abbiamo trasformato Salina nell’isola del cinema grazie al lavoro di tanti anni”.

Nel tempo infatti è stato valorizzato un territorio penalizzato dalla condizione di insularità che ora vanta una sua preziosa e significativa brand identity.

Tre giorni di film, documentari, corti, momenti di spettacolo e intrattenimento, focus culturali e dibattiti su temi d’attualità, presentazioni di libri, premiazioni e spazio a giovani emergenti tra la piazza Immacolata del Comune di Malfa, il Centro congressi e alcune location privilegiate come l’Hotel Ravesi che al tramonto diventano cornici particolarmente suggestive per incontri con artisti, giornalisti, rappresentanti istituzionali e autorità.

“Tornare ogni anno nei luoghi de ‘Il Postino’ con la mia famiglia è emozionante e commovente – spiega Cucinotta – l’edizione del 2023 sarà particolarmente importante alla luce dell’anniversario della nascita; Massimo manca a tutti noi e lo ricordiamo ogni anno nell’isola del suo ultimo film, che ha fatto conoscere in tutto il mondo questi luoghi bucolici e suggestivi, valorizzando le Eolie e il nostro paese e donando al pubblico un’opera cinematografica, che è la prova di quanto erano grandi la sua sensibilità e il suo talento”.

A coadiuvare il direttore artistico, già impegnato in queste settimane per coinvolgere un cast stellare nel nuovo programma, sarà il giornalista e attore palermitano Giovanni Pontillo, che si occuperà anche delle interviste del Festival insieme con la giornalista Nadia La Malfa, da sempre conduttrice dell’evento.

“Abbiamo sempre creduto fortemente in questo progetto artistico – aggiunge il sindaco di Malfa Clara Rametta – che nel tempo ha dimostrato la sua forza di richiamo turistico e volano economico per la nostra comunità, oltreché una preziosa immagine mediatica per tutta l’isola. Il nostro Comune ha sempre investito in operazioni di promozione culturale e Marefestival è tra queste”.

foto ufficio stampa Marefestival, da sinistra Patrizia Casale, la madrina Maria Grazia Cucinotta e Massimiliano Cavaleri.

(ITALPRESS).

