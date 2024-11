ROMA (ITALPRESS) – Marco Mengoni torna con “Mandare tutto all’aria” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo, accompagnato dal videoclip ufficiale, disponibile anche in radio. Mandare tutto all’aria è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Malinconia e nuovi orizzonti si fondono e l’opportunità di cambiare le cose è sempre ad un passo da noi, gli unici in grado di riscrivere la nostra storia. Nel videoclip si concretizza l’immaginario di Mandare tutto all’aria, per la regia di Roberto Ortu. Marco Mengoni è in pieno stile business anni ’80 ed è affannato, alla rincorsa di un obiettivo irraggiungibile. Il set diventa una metafora di vita vissuta nell’inquietudine della quotidianità, con una regia fatta di primi piani intensi, che rimandano all’estetica tipica dei videoclip anni ’80. Il videoclip è una produzione Borotalco.tv.

Firmato da Marco Mengoni insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani il brano rivendica una chiara matrice cantautorale e al contempo si contraddistingue per la sua dinamica up con sonorità French Touch: bpm alti e cassa dritta che lasciano spazio e perfettamente si sposano con una nota malinconica, fortemente presente anche nel testo. L’essenza ritmica, armonica e melodica di Mandare tutto all’aria si basa sull’utilizzo di sintetizzatori, drum machine, tracce sequenziate e campionatori. Il brano è prodotto da Edoardo d’Erme – che torna quindi a collaborare con Marco Mengoni, qui per la prima volta anche in veste di produttore per altri – insieme a Giovanni Pallotti e Andrea Suriani. Marco Mengoni sarà protagonista nell’estate del 2025 di un tour negli stadi italiani, che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con un grande show al Circo Massimo. Questo tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, che racchiude tutti i suoi 15 anni di carriera. Il tour, per un totale di 12 appuntamenti live, conta già il sold out della data di Napoli, della prima data di Bologna e della seconda data di Messina.

