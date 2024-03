ROMA (ITALPRESS) – Annunciato il sold out per la data di Bologna del tour negli stadi di Marco Mengoni che raddoppia con un nuovo appuntamento live il 6 luglio 2025 allo Stadio dall’Ara. Il tutto esaurito arriva a poco più di un mese dal debutto come co-conduttore e super ospite durante la prima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 11:00 di domani, mercoledì 13 marzo, su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, partirà il 26 giugno da Napoli (Stadio Diego Armando Maradona), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio è SOLD OUT) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Farà poi tappa il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà il 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo).

foto: ufficio stampa wordsforyou

(ITALPRESS).