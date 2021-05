Marco Di Paola: “Emozione forte, da Piazza di Siena ripartiamo”

Quattro giornate di gare, dieci categorie e un montepremi complessivo di 800 mila euro in una location come sempre splendida. Villa Borghese è pronta a ospitare ll’88ª edizione dello CSIO di Roma Piazza di Siena, in programma dal 26 al 30 maggio.