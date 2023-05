NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere Manchester City-Inter, finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul. Con il 42enne arbitro polacco i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come assistenti, il rumeno Istvan Kovacs quarto ufficiale di gara, mentre alla Var ci saranno i polacchi Tomasz Kwiatowski e Bartosz Frankowski, insieme al tedesco Marco Fritz.

Arbitro anche dell’ultima finale Mondiale fra Argentina e Francia, Marciniak ha incrociato in sei occasioni l’Inter: la prima volta fu sconfitta per 3-1 a Wolfsburg nell’Europa League 2014-15, poi le vittorie su Slavia Praga (3-1 in Repubblica Ceca, Champions 2019-20) e Shakthar Donetsk (5-0, Europa League 2019-20), il ko di San Siro col Liverpool per 0-2 negli ottavi della passata Champions ma anche i due pareggi col Barcellona, 1-1 a Milano nella Champions 2018-19 e il più recente 3-3 al Camp Nou dello scorso ottobre, e lo 0-0 col Porto nel ritorno degli ottavi.

In generale i suoi precedenti con le squadre italiane recitano: 9 vittorie (Lazio-Maribor 1-0, EL ’12-13; Dnipro-Fiorentina 1-2, EL ’13-14; Juve-Malmoe 2-0, CL ’14-15; Lione-Juve 0-1, CL ’16-17; Juve-Barcellona 3-0, CL ’16-17; Napoli-Nizza 2-0, CL ’17-18; Tottenham-Juve 1-2, CL ’17-18; Inter-Shakthar 5-0, EL ’19-20; Dinamo Zagabria-Milan 0-4, CL ’22-23); 6 pareggi (Dinamo Kiev-Fiorentina 1-1, EL ’14-15; Stella Rossa-Napoli 0-0, CL ’18-19; Inter-Barcellona 1-1, CL ’18-19; Napoli-Salisburgo 1-1, CL ’19-20; Barcellona-Inter 3-3, CL ’22-23; Porto-Inter 0-0, CL ’22-23); 8 sconfitte (Wolfsburg-Inter 3-1, EL ’14-15; Siviglia-Juve 1-0, CL ’15-16; Real Madrid-Roma 2-0, CL’ 15-16; Roma-Porto 0-3, CL ’16-17; Liverpool-Milan 3-2, CL ’21-22; ManUtd-Atalanta 3-2, CL ’21-22; Inter-Liverpool 0-2, CL ’21-22; Juve-Villarreal 0-3, CL ’21-22). Marciniak ha anche diretto il derby italiano Napoli-Milan 1-1 nel ritorno dei quarti dell’attuale Champions.

