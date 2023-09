Marcia per Marisa a Salemi, Sindaco “Segnale importante”

SALEMI (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Non avremmo mai voluto affrontare una situazione del genere". Così all'Italpress Domenico Venuti, Sindaco di Salemi, nel corso del corteo organizzato in Piazza Padre Pio, per rendere omaggio alla memoria di Marisa Leo, 39 anni, uccisa dall'ex compagno, che poi si è suicidato. "Vista la partecipazione è un segnale importante - aggiunge - per tenere vivo un ragionamento che deve andare al di là del sensazionalismo e di quello che in questi giorni ha riguardato la vicenda in sé e soprattutto ci deve fare affrontare, non soltanto per chi resta, dando un supporto alla famiglia". "Credeva di spegnerti invece brillerai sempre" è la frase riportata in uno dei tanti cartelloni sorretti dai ragazzi scesi in piazza per dire NO alla violenza contro le donne. Presenti anche numerose associazioni, tante scuole di ordine e grado, al fianco dell'amministrazione comunale che sin dal primo momento ha mostrato massimo supporto e vicinanza alla famiglia Leo. Una marcia alla memoria di Marisa, 79esima vittima di femminicidio da gennaio 2023 ad oggi, ma anche per tutte quelle donne che subiscono violenza.