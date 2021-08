Raccontare le Marche attraverso i suoi borghi, i suoi sapori, la sua vicenda millenaria ma soprattutto le sue storie. Farlo attraverso una “festa”, che duri intere settimane e che coinvolga tutto il territorio marchigiano, dal mare alle montagne; conoscere antichi abitati arroccati, fortezze medievali, città meravigliose e chiese dal fascino misterioso; assaggiare cibi nuovi e rincorrere emozioni inedite, seguendo le trame di una conoscenza che si fa spettacolo e divertimento. Tutto ciò esiste, e si chiama MArCHESTORIE Racconti & tradizioni dai borghi in festa.

Una festa che si articolerà – nella sua prima edizione – in decine di borghi delle cinque province che compongono la regione, e che tra il 2 e il 19 settembre 2021 vedrà i piccoli centri del cratere sismico e della dorsale appenninica così come quelli della costa animarsi dal giovedì alla domenica con una offerta continua che tra le sei di sera e mezzanotte vedrà il prodursi di uno spettacolo a ripetizione, ma anche l’apertura di chiese e palazzi, negozi e ristoranti, biblioteche e collezioni: intere comunità si dischiuderanno come uno scrigno di tesori, per permettere a tutti di attingere a piene mani a valori, saperi, bellezze arricchite da un contenuto speciale: quello della storia che sarà messa in scena.

Tra le pieghe secolari del territorio marchigiano si adagiano infatti narrazioni e tradizioni, e poi miti e leggende, arcani, aspetti devozionali e credenze popolari. MArCHESTORIE, alla cui partecipazione sono chiamati i Comuni, sarebbe così aperta a ogni realtà pubblica e privata, oltre che a tutte quelle realtà associazionistiche e professionali in grado di offrire forme diverse di intrattenimento con le quali valorizzare diversi aspetti della vita e della storia dei Borghi, con visite guidate, mostre, esposizioni, dimostrazioni, ricostruzioni in costume, degustazioni e offerte di prodotti tipici, tanto in ambito enogastronomico che in quello artigianale, assieme all’insostituibile tradizione immateriale del racconto, vero cuore della manifestazione.

IL PROGRAMMA dal 2 al 19 Settembre 2021 Giovedì / Venerdì / Sabato / Domenica

SPETTACOLI 2 – 5 SETTEMBRE 2021

*da giovedì 2 a sabato 4 settembre

**da venerdì 3 a domenica 5 settembre

” BELFORTE DEL CHIENTI + CALDAROLA + CAMPOROTONDO DI FIASTRONE + CESSAPALOMBO + SERRAPETRONA **

Ricostruzioni Tradizionali festival. Musiche e memorie popolari nel cratere

” CANTIANO **

Maledicto arnese de guerra

” CASTORANO *

Curiosando tra le righe di una pergamena del Seicento: frammenti di vita della Comunità del Castello di Castorano

” CINGOLI **

Cingoli, il borgo della tessitrice e del serpente

” COSSIGNANO **

La presa di Cossignano A.D. 1370 – Capture of Cossignano

” GAGLIOLE **

L’assalto alla Rocca di Gagliole

” GRADARA *

Per amore, solo per amore

” MASSA FERMANA **

Una favola per l’estate. I Brunforte nel castello

” MATELICA *

Patente da mattu

” MONTALTO DELLE MARCHE *

Un giorno di ordinaria giustizia nel Presidato di Montalto al tempo di Sisto V

” MONTEMONACO **

Viaggio nella terra della Sibilla

” ROCCAFLUVIONE **

Voci dal borgo di pietra. Azione sonora in forma di rito

” VISSO **

La battaglia di Pian Perduto

SPETTACOLI 9 – 12 SETTEMBRE 2021

*da giovedì 9 a sabato 11 settembre

**da venerdì 10 a domenica 12 settembre

” APPIGNANO *

Il borgo racconta che…

” ARCEVIA *

Uno sguardo sull’aldilà: il viaggio dei Galli di Montefortino d’Arcevia

” ACQUASANTA TERME *

Tra pietra e acqua. Fluide immersioni sensoriali

” ASCOLI PICENO **

San Giorgio e il drago di Castel Trosino

” BOLOGNOLA **

Carte Sibilline. Ri-Picche della Sibilla: racconti e poesie d’autunno per tredici carte e tredici chilometri d’aria della Sibilla

” CASTELSANTANGELO SUL NERA **

La leggenda del Pian perduto

” CIVITANOVA MARCHE *

Civitarcana 2021 – Mistero e leggende a Civitanova Alta

” CUPRA MARITTIMA *

Castello da fiaba: spettacolo itinerante di favole e leggende locali tra gli scorci più suggestivi di Borgo Marano

” MERGO **

C’era una volta in un Castello

” MONTEGIORGIO *

Mengone Torcicolli e la grande città di Cerreto

” MONTERUBBIANO **

Un tuffo nel Medioevo

” OFFIDA **

C’era una volta… Offida

” PIETRARUBBIA **

Rubedo: lo spirito del fuoco

” PIORACO **

La leggenda di Leonida e la grotta Nottolana

” SAN GINESIO **

La finzione veritiera. Storia di San Ginesio commediante e martire

” SERVIGLIANO + BELMONTE PICENO + MONTELEONE DI FERMO *

Urbs mea perfecta

” TERRE ROVERESCHE + SANT’IPPOLITO *

La notte di San Martino

SPETTACOLI 16 – 19 SETTEMBRE 2021

*da giovedì 16 a sabato18 settembre

**da venerdì 17 a domenica 19 settembre

” ACQUALAGNA **

Nero * Petrolio

” AMANDOLA *

Il borgo della Sibilla rivelatrice

” APPIGNANO DEL TRONTO *

Lu Lemanò. Storia del mostro rurale di Appignano del Tronto

” FERMO **

Il “Ricamatore”, scorribande corsare tra le sponde dell’Adriatico

” FORCE + PALMIANO + VENAROTTA **

La costa dei Guai – il lato oscuro del Piceno. Passeggiata spettacolo con i briganti

” GROTTAMMARE *

Esmeralda…Una storia di Grottammare

” MOMBAROCCIO + CARTOCETO *

Ma che storia…quella della banda Grossi

” MONTAPPONE **

La fiaba del cappello di Montappone

” MORROVALLE *

Attorno al Castello di Morro un giorno lontano

” MUCCIA **

Il Beato illuminato

” SARNANO **

La leggenda dell’Angelo di Fuoco

” SASSOFERRATO + SERRA SANT’ABBONDIO **

Il Festival de “Lottava rima”

” SEFRO **

La leggenda di Marco Suffer Da Varano

” SIROLO *

La principessa picena

” TREIA *

Storie del Garzon Bennato. Carlo Didimi e Giacomo Leopardi: immagini e parole all’ombra dell’Arena

