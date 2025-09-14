Marc Marquez trionfa al Gp di San Marino, Bezzecchi secondo

Mandatory Credit: Photo by Fabrizio Carabelli/SOPA Images/Shutterstock (15484635cd) Marc Marquez of Spain and Ducati Lenovo Team seen during the MotoGP GP16 Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera - Sprint Race at Misano World Circuit Marco Simoncelli. MotoGP GP16 Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera - 13 Sep 2025

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sul circuito di Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il 32enne fuoriclasse di Cervera, sempre più leader indiscusso della classifica piloti, piega la resistenza di uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia) e centra il sesto successo a Misano in carriera. Completa il podio l’altro spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Quarto e quinto Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Luca Marini (Honda) settimo, cadute invece per Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE