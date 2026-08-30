Marc Marquez precede Acosta al Gp di Aragon, terzo Bezzecchi

IPA87927283 - MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, portrait celebrates after the qualifications during the 2026 MotoGP Michelin Grand Prix of Aragon at MotorLand Circuit from August 29 to 30, 2025, in Aragon, Spain -

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la Sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta (Ktm). Il terzo gradino del podio va a Marco Bezzecchi (Aprilia), che si tiene dietro Alex Marquez (Ducati Gresini) e il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia). Buona sesta piazza per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), al rientro dopo due mesi ai box per infortunio, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR) e Brad Binder (Ktm). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati) mentre si trovava in settima posizione.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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