Home Video News Ambiente Marc D’Alberton “Con Mission to Blue Hyundai entra in Water Defenders Alliance”
Marc D’Alberton “Con Mission to Blue Hyundai entra in Water Defenders Alliance”
MILANO (ITALPRESS) - "Hyundai entra nella Water Defenders Alliance con un progetto che mira a mettere a disposizione della Darsena di Milano un kit di emergenza per contenere le conseguenze di malaugurati sversamenti di idrocarburi con una tecnologia realizzata da un'industria italiana". Così Giulio Marc D'Alberton, responsabile PR & Event di Hyundai Italia, alla presentazione dell'ingresso di Hyundai all'interno della Water Defenders Alliance. "Si tratta di un importante impegno che abbiamo appena inaugurato ma che si declinerà anche nel corso del 2026 con altre iniziative". xm4/tvi/mca1