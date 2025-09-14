Maratonina di Mestre, 1187 partecipanti al traguardo della sedicesima edizione

VENEZIA (ITALPRESS) – Ha preso vita questa mattina la 16^ edizione della Maratonina di Mestre. L’evento podistico non competitivo, organizzato dall’Associazione Sportiva Maratonella ASD insieme al Comune di Venezia, è partito da Piazza Ferretto alle 9.30.

Nel complesso 1187 partecipanti hanno attraversato tre percorsi di 6, 11 e 19 chilometri, passando per le principali aree verdi della città, come Parco Bissuola, Bosco dell’Osellino, Parco San Giuliano, Forte Marghera e naturalmente l’arrivo in tarda mattinata in Piazza Ferretto.

“Una splendida occasione per praticare dello sport insieme e raccogliere fondi a scopo benefico”, così l’intervento del vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Andrea Tomaello, che ha partecipato alla Maratonina. Con lui presente anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, insieme a diversi consiglieri comunali e di Municipalità.

