Maratona di Palermo, Gebbia “50% iscritti dall’estero, un risultato eccellente”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il valore simbolico della Maratona è molto importante in termini di crescita. Sappiamo che possono esserci problemi legati al traffico, però credo che questa manifestazione sia diventata un appuntamento davvero significativo per la città. Abbiamo il 50% di iscritti provenienti dall'estero, con 50 paesi presenti in tutto: si tratta di un record dietro l'altro, con un clamoroso +46% rispetto al 2024. È un risultato eccellente, che dimostra come Palermo ai turisti e ai podisti piace". Così il direttore tecnico della Maratona di Palermo Salvatore Gebbia, a margine della conferenza stampa tenutasi nella sede UniCredit per illustrare tutti i dettagli dell'evento. xd8/vbo/mca3