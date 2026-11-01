Maratona di New York, l’altra faccia della vittoria

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La maratona di New York non è fatta solo di campioni, ma anche di persone comuni che affrontano il percorso con fatica e determinazione. Per loro, la vera vittoria è aver realizzato il sogno di partecipare. Qualcuno si ferma, sembra chiedersi se ce la farà davvero. Poi arrivano gli applausi, le grida di incoraggiamento della gente di Brooklyn e si riparte. xo9/mgg/ (video di Stefano Vaccara)