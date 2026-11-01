Maratona di New York a Brooklyn, sport e inclusione senza barriere

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Maratona di New York ha attraversato il distretto di Brooklyn, regalando ai partecipanti un percorso ricco di emozioni, entusiasmo e partecipazione. Un aspetto particolarmente significativo della manifestazione è l'attenzione all'inclusione e alla partecipazione delle persone con disabilità. xo9/mgg/mca3 (riprese video di Stefano Vaccara)