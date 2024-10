Marani confermato presidente della Lega Pro “Grandi sfide davanti”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Una grande soddisfazione, c'è la gioia di aver fatto bene questi due anni di lavoro, ma anche un grande impegno perché 57 società su 57 mi hanno dato la fiducia per il prossimo quadriennio. E' un'investitura bella ma anche molto impegnativa che ci mette di fronte a grandi sfide". Così il numero 1 della Lega Pro, Matteo Marani, confermato all'unanimità come presidente dei club di Serie C. xb8/ari/gsl