Mar Rosso, gli Houthi minacciano nuove azioni

ROMA (ITALPRESS) – Gli Houthi tornano a minacciare il traffico mercantile nel Mar Rosso. Dopo una tregua di pochi mesi il gruppo terrorista yemenita si è detto pronto a riprendere le azioni contro le navi cargo in transito da e per il Canale di Suez se il Governo israeliano non toglierà il blocco agli aiuti umanitari per Gaza.

L’avvertimento arriva all’indomani delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti agli Houthi, inseriti nuovamente nella lista delle organizzazioni terroristiche. La minaccia e i continui attentati tramite missili e droni esplosivi, ha costretto le compagnie ad aggirare l’ostacolo prolungando la rotta e circumnavigando l’Africa, aumentando di fatto del 30% i tempi di transito e del 15% i costi del carburante, mentre i premi assicurativi per attraversare il Mar Rosso, secondo Lloyd’s, sono saliti del 200%.

Per fronteggiare la minaccia, sono state approntate le operazioni militari Prosperity Guardian, guidata da Stati Uniti e Gran Bretagna, e Aspides della UE con l’Italia in prima fila, a garanzia della sicurezza della navigazione ma non hanno dissuaso gli Houthi che hanno continuato con gli attentati. Secondo gli analisti, questo mese di marzo, in cui cade il Ramadan 2025, gli Houthi potrebbero allargare il proprio raggio d’azione fino al Mediterraneo orientale.

